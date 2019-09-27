В Комсомольске-на-Амуре начались выплаты пострадавшим от паводка

"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре начались выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей перечислили на счета 472 граждан на общую сумму 4 млн 720 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте.

Комсомольск-на-Амуре наиболее сильно пострадал от паводка в этом году в Хабаровском крае, где из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод подтопило десятки населенных пунктов. В городе были затоплены дворы, дороги, частные дома, подвалы многоэтажек, территория зооцентра, соцобъекты. Сейчас части города постепенно освобождаются от воды. За прошедшие сутки уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре опустился на 10 см - до 716 см - при отметке опасного явления 650 см, в городе остаются подтопленными 131 жилой дом и 520 приусадебных участков. Накануне МЧС сообщало о 310 подтопленных жилых домах и 807 подворьях.

В списке пострадавших от паводка из числа жильцов подтопленных многоэтажек почти 6,9 тыс. человек. В списки пострадавших жильцов частных домов включат, по предварительным оценкам более 3 тыс. человек. Работа по обследованию частных домов еще не завершена.