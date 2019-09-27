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Подстанция в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, возобновила работу

Из-за возгорания 13 августа без электроснабжения остались жители 62 домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Двухэтажная подстанция на улице Коммуны в Санкт-Петербурге, где 13 сентября произошло возгорание, восстановлена и работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Ленэнэрго". Возгорания на станции привело тогда к прекращению электроснабжения в 62 домах.

"Работы завершены. Новое оборудование опробовано напряжением и введено в работу", - сказала представитель организации.

В ГУ МЧС ТАСС ранее сообщали, что горел один масляный трансформатор. Перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции на улице Коммуны в Санкт-Петербурге привели к задержке в сообщении ряда пригородных поездов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) на 20-50 минут.

Перебои в электроснабжении в том числе были зафиксированы в Ледовом дворце перед матчем между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, а также в Александровской больнице.

Подстанция, построенная в 1985 году, обеспечивает светом Красногвардейский район.

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