Хранителем раненого дальневосточного леопарда стала глава Росприроднадзора

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова стала хранителем раненого весной дальневосточного леопарда Leo 131M, который получил имя Эльбрус, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Молодого леопарда отловили в районе поселка Приморский 3 марта. Хищника в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. По характеру травм было установлено, что животное пострадало из-за столкновения с автомобилем. Специалистам удалось спасти зверя от смерти, и после двухмесячного лечения в мае его выпустили в открытый вольер площадью 5 тыс. кв. м.

"27 сентября в ходе визита в Приморье Светлана Радионова посетила центр реабилитации, в котором содержится дальневосточный леопард Leo 131M. Здесь директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк вручил руководителю Росприроднадзора сертификат хранителя леопарда. Радионова осмотрела вольер, в котором содержится зверь, и из первых уст получила последнюю информацию о его здоровье. По оценке специалистов, животному необходима дополнительная операция на лопатке, где после травмы образовалась хондрома - уплотнение из хрящевой ткани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все последние месяцы информация о состоянии дальневосточного леопарда направлялась в Росприроднадзор, специалисты оказывали консультативную поддержку в работе по реабилитации зверя. При этом служба неоднократно инициировала вопрос необходимости упорядочивания механизма помощи пострадавшим диким животным в России на законодательном уровне. Радионова лично следила за судьбой раненого леопарда.

"Пока решение о выпуске зверя откладывается, - цитирует пресс-служба Бардюка. - Будем смотреть на его состояние после операции. Мы надеемся, что после окончательного восстановления, он может быть выпущен на волю. С появлением собственного хранителя и особого "высокого" имени, мы уверены, жизнь леопарда сложится успешно".

Хранители леопарда - своеобразные "крестные" редких хищников. Готовность помочь защитить уникальную природу "Земли леопарда" дает хранителю право выбрать имя для одного из леопардов, регулярно фиксирующихся фотоловушками на территории нацпарка. Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи.