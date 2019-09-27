Адвокаты обжаловали решение об аресте священника Стремского, обвиняемого в изнасиловании

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты многодетного священника, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, подала апелляционную жалобу на решение об аресте. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.

"Жалоба поступила в Ленинский районный суд Оренбурга. Она будет передана судье, который примет решение о ее соответствии законодательстве и, соответственно, принятии либо отказе. Если она соответствует всем требованиям законодательства, то будет принята и отправлена в Оренбургский областной суд", - сказал собеседник агентства.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям УК, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев по этой теме.

Девять детей из семьи священника в четверг взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях Оренбургской области. Всего настоятель принимал участие в воспитании 72 приемных детей, многие из которых уже выросли и покинули обитель.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких и престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание приняли детей из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство.