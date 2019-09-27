В Башкирии планируют построить мусоросортировочный комплекс на 100 тыс. т отходов в год

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Башкирии планирует построить к 2022 году в Баймакском районе республики мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. т отходов в год, сообщила в пятницу пресс-служба регоператора ООО РО "Эко-Сити".

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"На 100 тыс. т отходов в год рассчитана мощность нового мусоросортировочного комплекса, который регоператор планирует построить в Баймакском районе. Общий объем капитальных вложений превысит 540 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проект включает в себя сортировочную линию, полигон, цех по компостированию органических отходов. По данным регионального оператора, будет создано 102 новых рабочих места. Бюджеты разных уровней получат почти 660 млн рублей дополнительных поступлений в течение 10 лет. Предпроектные и проектные работы планируется начать в первом квартале 2020 года. Ввод в эксплуатацию назначен на начало 2022 года.

"Мы обслуживаем 22 города и района на юге, юго-востоке республики. В Зауралье ощущается острый дефицит инфраструктуры для создания цивилизованной отрасли обращения с отходами, здесь нет современных полигонов, сортировочных заводов. Мощности нового комплекса будет достаточно для охвата нескольких районов. Мы просим муниципальные власти включить объект в программы электрификации и газификации Баймакского района, а также улучшить дорожную сеть", - цитирует генерального директора ООО РО "Эко-Сити" Семена Земскова пресс-служба.

Вывозом твердых коммунальных отходов в Башкирии занимаются четыре региональных оператора. Тариф на услугу в республике составляет 70 рублей на одного человека. Жители сел, откуда мусор ранее не вывозился, платят вдвое меньше.

Реформа отрасли обращения с мусором началась в России 1 января. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".