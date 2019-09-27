Прокурорская проверка подтвердила невозможность пуска разрушенной котельной на Камчатке

ТАСС, 27 сентября. Прокурорская проверка подтвердила невозможность пуска разрушенной котельной в селе Средние Пахачи Камчатского края, сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

На сайте правительства Камчатки 19 сентября появилось сообщение о подготовке региона к отопительному сезону. В нем приводились слова министра ЖКХ и энергетики субъекта Олега Кукиль, который заявил, что с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах. Однако, как заметили местные СМИ, котельной в упомянутом селе не существует уже много лет, а ее здание заброшено.

"Проверкой установлено, что котельная в селе Средние Пахачи не работает с момента аварии, произошедшей в 1999 году. Тогда обрушение дымоходов повлекло остановку работы котельной и, как следствие, перемерзание системы водоснабжения всего села", - говорится в сообщении.

Как уточняется, с момента указанной аварии средства из бюджетов края, Олюторского муниципального района или бюджета села "Средние Пахачи" на содержание котельной не выделялись и не предусматривались, строение котельной в качестве объекта теплоснабжения или иного объекта, требующего финансовых затрат на содержание, ни в одном официальном документе не значилось. "С момента аварии восстановительные работы на котельной не проводились", - отмечается в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин пообещал своим подписчикам в Instagram, что министр ЖКХ и энергетики региона побывает в селе Средние Пахачи и увидит заброшенную котельную, которую он обещал запустить. "Я точно знаю, что котельной в Средних Пахачах нет, и те стены, которые там показали - это объект, который лет 20, наверное, назад был закрыт. Что имел в виду министр, я обязательно у него поинтересуюсь, потом вам расскажу. Он не был там точно, думаю, сейчас побывает", - сказал Илюхин.

Село Средние Пахачи расположено в Олюторском районе Камчатского края на реке Пахача. В селе проживают 338 жителей, функционируют Среднепахачинская средняя школа, детский сад "Ягодка", фельдшерско-акушерский пункт и администрация сельского поселения, которые обеспечены тепловой энергией от бойлерных водонагревателей. Наземного сообщения с поселком нет, расстояние по воздуху до Петропавловска-Камчатского - 1 277 км, до районного центра села Тиличики - 247 км.