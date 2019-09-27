Мэрия Дербента выделила более 60 млн рублей на капитальный ремонт одной из школ

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента в рамках госпрограммы по комплексному территориальному развитию города проведут капитальный ремонт школы №12, в которой он не проводился более 30 лет. Объявлен аукцион на работы с начальной ценой контракта в 62 млн рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Заказчик аукциона - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Дербент". Уполномоченный орган, осуществляющий размещение закупки, - администрация города Дербента. Начальная максимальная цена контракта - более 62 млн рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования", - говорится в материалах закупки.

Заявки от участников принимаются до 4 октября. Работы по ремонту должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, здание школы №12 было построено в 1988 году, и с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт.

В мэрии сообщили, что капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы "Комплексное территориальное развитие городского округа город Дербент". Помимо ремонта школьных помещений, также планируется обновление мебели и школьного оборудования, замена сантехники, благоустройство прилегающей территории с устройством резинового покрытия для баскетбольной, волейбольной площадок, беговой дорожки, установление воркаут-площадки и полосы препятствий. До нового года всех детей из этой школы распределили по другим учебным заведениям города.