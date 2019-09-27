Медведев назвал приоритетной задачу повышения качества дошкольного образования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских воспитателей и всех работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений - приоритетные задачи государственной социальной политики, на решение которых направлен национальный проект "Демография", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил важную роль воспитателей, благодаря которым у детей формируются характер и убеждения, а также раскрываются способности. "Вместе с вами они познают окружающий мир, красоту природы, музыки, поэзии, учатся самостоятельности, умению общаться и дружить. <...> Можно без преувеличения сказать, что именно от вас зависит их будущее", - добавил Медведев, поблагодарив воспитателей и всех работников дошкольных учреждений за благородный труд, неравнодушное и ответственное отношение к своей работе.

Профессиональный праздник воспитателей и работников дошкольных учреждений отмечается в России 27 сентября.