СМИ: Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся в четверг, будет похоронен на кладбище Монпарнас, расположенном на юге французской столицы. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на родственников.

По его данным, Ширака похоронят рядом со старшей дочерью Лоранс, которая умерла в 2016 году от сердечной недостаточности. В семье политика подчеркнули, что церемония пройдет скромно и в закрытом формате.

В то же время, как сообщало радио Europe 1, в понедельник состоится прощальная служба в церкви Сен-Сюльпис. На ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, также ожидается прибытие бывших и действующих лидеров других государств. Общая церемония прощания, согласно пожеланию семьи, должна состояться в воскресенье днем перед Домом Инвалидов в 7-м округе французской столицы.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил в четверг, что экс-президент умер утром в окружении своих близких. Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. Как напоминают французские радиостанции, в 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.