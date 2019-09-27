Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ "Гранд-парк" детей. Как можно такое придумывать? Один стоит, снимает и радостно напевает: "Гори-гори ясно". Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", - сказал Кадыров.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" случился вечером 19 сентября. В здании находилось около 1000 человек, все они были эвакуированы из здания. Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших не было.