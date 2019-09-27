Путин направил приветствие участникам ХХ Российско-финляндского культурного форума

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ХХ Российско-финляндского культурного форума. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что у гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться со многими достопримечательностями тульского края, в том числе с мемориальной усадьбой Льва Николаевича Толстого "Ясная поляна", куда в XX веке в гости к писателю приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт для обмена творческими замыслами и обсуждения различных общественных проблем.

Президент выразил надежду, что участники форума проведут "конструктивные, содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами".

XX Российско-финляндский культурный форум пройдет в Туле с 27 по 28 сентября. Его главная тема - "Традиционная культура как базис современных трендов". Планируется, что на нем состоятся переговоры по более чем 70 совместным проектам российских и финляндских музеев, культурных центров, библиотек, учебных заведений и других учреждений. На базе выставочного зала Тульского кремля пройдут семинары по развитию визуального искусства, ремесел, библиотечного дела и других направлений.