Лидер псковских профсоюзов ушла в отпуск после возбуждения против нее уголовного дела

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении чужого имущества на сумму 200 тыс. рублей, ушла в отпуск по уходу за ребенком и прекратила управление денежными средствами организации. Об этом говорится в заявлении Михайловой, опубликованном на сайте псковского облсовпрофа.

"До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов. Считаю, что на сегодня с моей стороны будет правильно принять следующее решение: я ухожу в отпуск по уходу за ребенком. Оставляю за собой право изменить это решение, если меня к этому побудят изменившиеся обстоятельства", - говорится в тексте заявления.

На период своего отсутствия исполняющим обязанности председателя псковского облсовпрофа Михайлова назначила своего заместителя Андрея Хришкевича. "Я намерена активно защищать интересы Псковского областного совета профсоюзов, руководителей учреждений, которые находятся в центре сложившейся ситуации, а также свои интересы. Областным организациям профсоюзов будет полезно поработать без меня, самостоятельно организовывая хозяйственную деятельность, взаимодействие с профсоюзными учреждениями и обеспечивая доходную часть псковского облсовпрофа, а не только расходную", - отметила Михайлова.

Следственное управление СК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении лидера облсовпрофа по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"). В четверг следователи провели пять обысков в домах у руководства организации, в том числе у Ульяны Михайловой. Она заявила ТАСС, что не согласна с доводами следователей.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четыре раза останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств псковского облсовпрофа как рабочие поездки. Следователи считают, что глава профсоюзов Псковской области также присвоила денежные средства, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, "выпадающие на периоды ее вышеуказанных визитов в Санкт-Петербург". Как поясняла ТАСС Михайлова, данные визиты носили служебный характер, а "решение по этим визитам принималось в рамках полномочий" лидера псковских профсоюзов.