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Утвержден перечень случаев, допускающих использование животных в культурно-зрелищных целях

Теперь животные могут сниматься в кино или рекламе вне мест содержания или за пределами специально предназначенных для этого территорий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Животные теперь могут сниматься в кино или рекламе, а также появляться на телевидении вне мест содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях. Правительство РФ утвердило перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях, соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

"К таким случаям относится: организация и проведение федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления официальных церемоний и других торжественных мероприятий в дни праздников, установленных федеральными законами, законами субъектов РФ или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, производство фильмов, продукции СМИ и рекламы", - говорится в материалах.

Также в перечне упоминают "организацию и проведение цирковых представлений с участием животных в рамках гастрольной деятельности цирков и зоотеатров, организацию и проведение спортивных соревнований, в которых в соответствии с правилами видов спорта участвуют животные, организацию и проведение выставок животных, а также мероприятий научной, образовательной и просветительской направленности с демонстрацией животных".

Сейчас в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными" животных в качестве моделей, артистов, статистов и других культурно-зрелищных целей можно использовать только в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях.

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