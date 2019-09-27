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Северный Кавказ

Вуз в Северной Осетии начал подготовку кадров для строительства ГМК в Узбекистане

В Северо-Кавказский горно-металлургический институт поступили более 100 студентов из Узбекистана

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 100 студентов из Узбекистана начали подготовку в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (СКГМИ) в Северной Осетии, после окончания вуза они будут участвовать в строительстве самого крупного в Евразии горно-металлургического кластера. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Юрий Дмитрак.

"В этом году у нас произошло историческое событие - к нам приехали 103 студента из Узбекистана. Этому предшествовало соглашение с Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта - одним из старейших и авторитетных высших учебных заведений Узбекистана. Вуз входит в государственный холдинг Узбекистана - АО "Узбекские железные дороги". Холдингу принадлежит крупнейшее по запасам титаново-магнетитовых руд месторождение Тебинбулак", - сказал Дмитрак.

Студенты, которые пройдут обучение в Северной Осетии, будут задействованы в Узбекистане в строительстве одного из самых крупных в мире горно-металлургических кластеров на базе месторождения Тебинбулак. Решение о его создании подписал в конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Всего на обучение у нас было подано 800 заявок от ребят из Узбекистана, отобрали 600, мы провели собеседования с оставшимися. Ребята мотивированные, они горят желанием вернуться в Узбекистан. Помимо того, что мы подготовим их, мы также перевыполняем план по обучению иностранных студентов", - сказал ректор.

В СКГМИ обучаются студенты из 15 стран. В планах построить для них современное общежитие. Ведутся переговоры с Китаем, откуда в североосетинский вуз хотят приехать 100 абитуриентов.

По словам Дмитрака, в прошлом году было организовано мероприятие для иностранных студентов, в котором участвовало 15 команд – по количеству стране, из которых обучаются студенты. Они представили блюда своей национальной кухни. Ректор вуза подчеркнул, что такие мероприятия объединяют, мотивируют иностранных студентов.

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