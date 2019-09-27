Более 66 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Якутске

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более 66 тыс. жителей Якутска сделали прививку от гриппа с момента старта городской кампании по вакцинации, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В эпидемический сезон 2019-2020 годов прививки от гриппа сделали 66093 человек, что составляет 44,3% от плана прививок", - говорится в сообщении.

Сделать прививку бесплатно могут школьники, дети в дошкольных учреждениях, студенты, сотрудники и подопечные социальных учреждений, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, в сентябре в республике зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Всего в эпидсезоне 2019-2020 годов планируется привить 490 тыс. человек.