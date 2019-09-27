ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Верховный суд рассмотрел заключение заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Валерия Петрова о признании бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо не подлежащим реабилитации. Верховный суд с данным выводом полностью согласился", - сказал представитель ГВП.

В августе 2019 года в ГВП обратился гражданин иностранного государства, по просьбе которого было проверено уголовное дело в отношении Арцезо. В феврале 1947 года Военной коллегией Верховного суда СССР за измену Родине он был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии. В ГВП уточнили, что Арцезо придерживался антисоветских убеждений и не верил в победу Красной Армии в войне с нацизмом, поэтому перешел на сторону врага.

С сентября 1942 года он работал при разведотделе штаба Южного фронта немецкой армии, а затем последовательно занимал должности начальника офицерской школы Русской освободительной армии (РОА), инспектора при немецком генерале Кестринге, а в феврале 1945 года получил назначение на должность начальника отдела боевой подготовки штаба РОА. За активную службу Арцезо был дважды награжден немецким командованием и произведен в чин генерал-майора нацистской армии. С целью избежать ответственности он 8 мая 1945 года сдался в плен американским войскам, 12 февраля 1946 года в американской оккупационной зоне его передали советскому командованию.

"Проверкой уголовного дела в Главной военной прокуратуре установлено, что выводы суда о виновности Арцезо в содеянном подтверждены имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами, исследованными в судебном заседании и получившими надлежащую оценку в вынесенном судебном решении", - подчеркнули в ГВП.

Всего с октября 1991 года по настоящее время органами военной прокуратуры в рамках закона "О реабилитации жертв политических репрессий" проверено свыше 270 тыс. уголовных дел в отношении 300 тыс. человек, обвинительные приговоры в отношении 180 тыс. признаны обоснованными.