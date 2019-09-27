Ингушетия предложила построить очистные сооружения для экологической реабилитации Терека

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии внесли в Минприроды РФ предложения по строительству и реконструкции на реках бассейна реки Терек в регионе 27 очистных сооружений для экологической реабилитации Терека до 2024 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу замминистра природных ресурсов региона Мухарбек Пугоев.

"Мы создали проект регионального паспорта в федеральный проект "Оздоровление бассейна реки Терек", в него вошли предложения по строительству и реконструкции 27 очистных сооружений на наших реках и одного обводного рыбоходного канала на реке Асса. Общая мощность очистных сооружений составит 87 млн кубических метров в год. На территории Ингушетии Терек не протекает, но все реки, протекающие в нашем регионе, являются его бассейном и впадают в него", - сказал Пугоев.

По его словам, строительство обводного рыбоходного канала создаст благоприятные условия по пропуску редких и исчезающих видов рыб к традиционным местам нереста. А очистные сооружения планируется построить почти во всех населенных пунктах региона.

"Наша цель - улучшение экологического состояния реки за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты бассейна реки Терек. На сегодняшний день их 95,68 млн куб. м в год, и к 2024 году мы планируем снизить их до 31,32 млн куб. м. Отсутствие необходимых мощностей очистных сооружений в населенных пунктах республики в значительной степени наносит экологический урон флоре и фауне Терека", - добавил замминистра.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.