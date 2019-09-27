Суд взыскал с двух информагентств более 600 тыс. рублей за плагиат фотографий ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы взыскал с двух информационных агентств в общей сложности 622 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, права на которые принадлежат ТАСС. Позже судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила это решение в силе, отказав в удовлетворении жалобы одного из ответчиков.

Как установил суд, ИА Flash Siberia длительное время использовало в публикациях на своем сайте фотографии ТАСС, не получив на это разрешение агентства. Часть из них в рамках постоянно ведущейся ТАСС борьбы с подобными фактами еще на досудебном этапе после получения претензии были удалены с сайта, однако 38 снимков продолжали незаконно использоваться этим СМИ. Признав обоснованность доводов ТАСС, суд взыскал с учредителя Flash Siberia компенсацию за нарушение исключительных прав ТАСС в размере 380 тыс. рублей, а также судебные издержки в размере 21 тыс. рублей.

Другое СМИ - ИА Flash Nord - таким же образом незаконно опубликовало на своем сайте 20 снимков ТАСС. За это суд взыскал с учредителя СМИ компенсацию в размере 200 тыс. рублей и судебные издержки в размере 21 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал обоих ответчиков удалить со своих сайтов снимки, которые использовались без санкции ТАСС.