Более 400 жителей СКФО и ЮФО получили консультации врачей Ростовского онкоинститута

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) Минздрава России провели бесплатную акцию по диагностике опухолей головы и шеи в Ростове-на-Дону и Железноводске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба института.

"Мы впервые провели акцию сразу в двух федеральных округах - Северо-Кавказском (СКФО) и Южном (ЮФО). Консультации наших онкологов получили 402 человека. Выявлено 54 случая доброкачественных новообразований и 27 злокачественных", - цитирует пресс-служба гендиректора РНИОИ Олега Кита. Мероприятие прошло в рамках VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.

16-23 сентября в Ростовском НИИ онкологии проходили консультативные приемы для жителей ЮФО. Желающих проверить свое здоровье было так велико, что онкологам пришлось увеличить количество врачей. В это же время в Железноводске на базе филиала института - санатория "Русь" - были организованы профилактические осмотры для жителей СКФО.

Специалисты Ростовского онкоинститута также напомнили, что рак, обнаруженный на ранних стадиях, излечим в 90% случаев.

РНИОИ - один из крупнейших онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы Юга России. Пациентами института являются жители ЮФО и СКФО с населением свыше 26 млн человек, а также жители других регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются до 130 тысяч пациентов, из них более 20 тысяч получают лечение.