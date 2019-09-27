В Таллине открыли подаренную Петербургом детскую площадку

ТАЛЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие игровой площадки, которую Таллину преподнесла в подарок официальная делегация из Санкт-Петербурга, состоялось в пятницу. В церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и мэр Таллина Михаил Кылварт, сообщила пресс-служба мэрии Таллина.

"Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города, - заявил, выступая на церемонии, Михаил Кылварт. - Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве".

Площадка была открыта в парке Паэ в районе Ласнамяэ в рамках "Петербургских встреч в Таллине". Как уточняет пресс-служба мэрии Таллина, идея подарка возникла год назад, когда прежний мэр эстонской столицы Таави Аас во время "Таллинских встреч в Петербурге" упомянул о приближающемся 800-летии первого официального упоминания Таллина. В ответ руководство города на Неве решило сделать Таллину ценный подарок в виде детской площадки. Парк Паэ был одобрен обеими сторонами в качестве места для установки площадки.

"Петербургские встречи в Таллине"

Накануне в Таллине с аншлагом прошел гала-концерт по случаю открытия юбилейных двадцатых "Петербургских встреч в Таллине".

"Таллин и Санкт-Петербург скрепляют давние и прочные отношения, - отметил мэр Таллина Михаил Кылварт. - И хотя нынешние "Встречи" проходят уже в двадцатый, юбилейный раз, но все же масштабы связей наших двух городов гораздо глобальнее и значительно протяженнее".

В свою очередь Княгинин зачитал обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в котором тот поздравил собравшихся с двадцатилетием "Петербургских встреч в Таллинне" и пригласил всех в Петербург.

В пятницу участников "Петербургских встреч в Таллине" ждет насыщенная деловая программа. В частности, здесь пройдут такие круглые столы, как "Комфортная городская среда: история, экология, благоустройство", "Кто и почему сегодня ходит в театр", а также "Лучшие практики, результаты и перспективы", посвященный проблемам образования.

По итогам "Петербургских встреч в Таллине", которые продлятся до 28 сентября, пройдет церемония подписания соглашений между руководителями театров, концертных организаций и библиотек Санкт-Петербурга и Таллина.