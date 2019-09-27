Росприроднадзор будет добиваться прекращения открытой перевалки угля в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор будет добиваться, чтобы в приморском порту Находка перевалка угля осуществлялась только закрытым способом. Об этом глава ведомства Светлана Радионова сообщила журналистам в пятницу во Владивостоке.

"Я постаралась донести до [стивидорных] компаний ту позицию, которой придерживается служба: пока объекты не будут соответствовать всем требованиям, пока не будут простроены закрытые перевалочные комплексы, мы не удовлетворимся теми мероприятиями, которые эти компании производят. Перевалки должны быть закрытыми, и граждане в праве требовать лучших условий", - сказала Радионова.

Она отметила, что не удовлетворена качеством работы территориального управления Росприроднадзора, решения которого в части работы стивидорных компаний будут проверены и пересмотрены. Грядущей зимой, когда загрязнение становится особенно явным на снегу, в Находку приедут сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора для мониторинга ситуации.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом РФ житель Находки. В местном порту работает несколько перегрузочных терминалов, которые переваливают уголь открытым способом.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Стивидоры обязались направить средства на борьбу с угольной пылью. В числе этих мероприятий - мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.