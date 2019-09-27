Патриарх Кирилл освятил Софийский собор в Самаре

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Чин великого освящения Софийского собора в Самаре прошел в пятницу, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Самарская митрополия - одна из наиболее крупных и сильных митрополий в нашей церкви. Посещая ее пределы, я имел возможность убедиться, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, укреплялось благочестие людей", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл в Самарскую митрополию накануне. Он посетил Поволжский православный институт в Тольятти и возглавил Всенощное бдение в Преображенском соборе Тольяттинской епархии.

Софийский собор открылся в Самаре в сентябре 2018 года, его открытие было приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Строительство храма велось с 2005 года, однако из-за недостатка финансирования приостанавливалось. Средства на его строительство поступали от региональной власти, меценатов и прихожан. Высота храма составляет 68,5 м, вместимость молельного зала - 300 человек. Храмовый комплекс состоит из самого храма, колокольни, зала для трапез и хорового пения, зала заседаний Церковного совета, предусмотрены помещения административные, вспомогательные и для детского творчества. На храмовой площади установлен памятник князю Владимиру.