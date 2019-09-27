Депутат Ресин: генплан Москвы стал главным детищем экс-архитектора столицы Кузьмина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший главный архитектор столицы Александр Кузьмин оказал ключевое влияние на формирование облика современной Москвы. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Москва потеряла архитектора, человека, который оказал огромное влияние на формирование ее современного облика. Генеральный план развития Москвы - это его детище. Многие знаковые проекты столицы, в том числе, восстановление Манежа, Гостиного двора, исторического парка "Царицыно", строительство "Москва-Сити" состоялись при его деятельном участии", - сказал он.

Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин умер в ночь с 26 на 27 сентября в возрасте 68 лет, ранее в пятницу сообщил ТАСС.

"Это и личная тяжелая утрата для меня, нас связывали с Александром Викторовичем долгие годы плодотворной совместной работы и настоящей дружбы", - добавил Ресин.

Александр Кузьмин родился 12 июля 1951 года. Был председателем Москомархитектуры и главным архитектором Москвы (1996-2012), президентом Российской академии архитектуры и строительных наук (2014-2019). Руководил созданием проекта Генерального плана развития Москвы на период до 2020 года.