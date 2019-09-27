Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости центральноазиатской республики.

В телеграмме Путин отметил "высокий уровень российско-туркменистанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя государствами содержательный диалог и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на самых различных направлениях". Кроме того, глава российского государства выразил уверенность "в дальнейшем упрочении стратегического партнерства России и Туркменистана на благо народов обеих стран".

День независимости Туркмении отмечается 27 сентября. Туркменская ССР одной из последних заявила о выходе из Союза - 27 октября 1991 года Верховный совет республики принял закон "О независимости и основах государственного устройства". До 2018 года день независимости отмечался именно 27 октября, но потом был перенесен на месяц. Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, концерты, а также к этой дате часто приурочиваются вручение государственных наград.