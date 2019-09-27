В Кремле позитивно оценили запрет курить на балконах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает любые решения, направленные на сохранение человеческих жизней. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Запрет касается в том числе и курения.

"В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", - сказал Песков.

Представитель Кремля не согласился с предположением, что такое ограничение вводится не для усиления противопожарного режима, а для того, чтобы табачный дым не мешал жильцам домов и постояльцам гостиниц и общежитий. Он подчеркнул, что речь идет именно о противопожарной мере, а не о мерах по борьбе с потреблением табака: "Разумеется, противопожарная".

Накануне МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. Правительство РФ утвердило соответствующие изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. К ответственности будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, добавили в МЧС.