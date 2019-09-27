МЧС: изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Изменение правил пожарной безопасности, устанавливающее запрет на использование открытого огня на балконах квартир, не направлено на борьбу с курильщиками. Об этом журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Это направлено, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитано на повышение культуры безопасности", - сказал он.

По статистике, свыше двух тысяч пожаров в 2018 году произошли на балконе. Эта цифра выросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев - неосторожность при курении.

Еникеев пояснил, что после принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям в правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. "Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили", - пояснил Еникеев.

"Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих", - уточнил он.

По словам Еникеева, если в результате нарушений правил возник пожар, то согласно статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар. "Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир", - напомнил представитель МЧС.

Причины внесения поправок

"В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в Правила противопожарного режима. После публичных обсуждений соответствующая норма нашла отражение в постановлении правительства Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Министерство выступило инициатором этих поправок.

26 сентября МЧС России сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. "Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. К ответственности будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - добавили в МЧС.