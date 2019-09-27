Песков рассказал, как Путин относится к курильщикам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а курящих в его окружении меньше, чем пальцев на руке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент всегда не приветствовал курение, он является сторонником здорового образа жизни. Все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто [из них] не курит", - сказал он.

По словам Пескова, в окружении Путина "остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, в целом это сейчас весьма непопулярно, что отрадно".