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Песков рассказал, как Путин относится к курильщикам

Президент всегда не приветствовал курение и является сторонником здорового образа жизни, заявил его пресс-секретарь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а курящих в его окружении меньше, чем пальцев на руке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Президент всегда не приветствовал курение, он является сторонником здорового образа жизни. Все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто [из них] не курит", - сказал он.

По словам Пескова, в окружении Путина "остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, в целом это сейчас весьма непопулярно, что отрадно".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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