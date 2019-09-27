Первый военный учебный центр в СКФО открылся в Северо-Осетинском госуниверситете

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Военный учебный центр открылся в пятницу в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. Как заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на торжественной церемонии открытия, на сегодняшний день это первый подобный учебный центр на Северном Кавказе.

"Сегодня знаменательное событие. <…> На данный момент это единственное учебное заведение на Северном Кавказе, которое получило возможность иметь такой военно-учебный центр. <…> Военные кафедры раньше были и в других университетах, эту практику надо возвращать, потому что наша республика славна военными традициями", - сказал Вячеслав Битаров.

В центре будут готовить сержантов и солдат запаса по двум специальностям: командир отделения и старший стрелок. Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты и в дальнейшем указанные лица не подлежат призыву на срочную военную службу. Ежегодный набор составит 90 человек. Срок обучения курсантов военного учебного центра составит два учебных года с обязательным прохождением по окончании подготовки учебных сборов сроком до 30 суток.

Заместитель командующего 58-й армии по военно-политической работе Василий Зайцев на церемонии открытия отметил, что качество подготовки специалистов будет высокая. "Мы ожидаем положительных результатов", - добавил он.

В конкурсном отборе для допуска к военной подготовке рассматривались студенты первого курса, имеющие гражданство РФ, обучающиеся в университете по очной форме обучения и по состоянию здоровья годные к несению военной службы по контракту.