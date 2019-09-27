Росприроднадзор проведет экспертизу загрязненной углем акватории Находки

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора проведут экспертизу акватории приморского порта Находки, где остро стоит вопрос загрязнения угольной пылью, сообщила журналистам в пятницу во Владивостоке глава ведомства Светлана Радионова.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов, которые переваливают уголь открытым способом.

"Делать ее [экспертизу] лучше в теплое время года. Если мы сейчас ее сделаем, она будет неэффективна. Мы в этом году ее сделать не успеем. Я надеюсь, что в следующем году мы после того, как это уже будет возможно, после того, как уже будет открытая вода, мы сможем это сделать, я думаю, что это будет апрель - май", - сказала Радионова.

Она также заявила, что не удовлетворена работой территориального управления Росприроднадзора и будет пересматривать его работу со стивидорными компаниями, принятые меры она назвала "не исчерпывающими".

"Если территориальное управление считает, что оно приняло исчерпывающие меры и больше не к чему стремиться, мы постараемся проверить, насколько это так", - сказал она.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Стивидоры обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.