Кузнецова попросила прокуратуру Оренбурга проверить органы опеки из-за дела Стремского

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обратилась в прокуратуру Оренбургской области для проверки деятельности и действий местных органов опеки и попечительства в связи с делом священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних.

"По предварительной информации, которой мы располагаем, всего под опекой Стремского с 1994 года по настоящий момент было 40 несовершеннолетних. Мы направили обращение в прокуратуру Оренбургской области с просьбой провести проверку деятельности органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова журналистам в пятницу.

По ее словам, аппарат уполномоченного связался с регионом сразу после появления соответствующей информации о ситуации с детьми. "По имеющейся информации, на момент задержания Стремского под его опекой находилось 8 детей, один ребенок был усыновлен. Они сейчас изъяты из семьи и помещены в детские государственные учреждения, с ними работают психологи", - добавила Кузнецова.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям УК, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев по этой теме.

Девять детей из семьи священника в четверг взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях Оренбургской области. Ранее сообщалось, что всего настоятель принимал участие в воспитании 72 приемных детей, многие из которых уже выросли и покинули обитель.