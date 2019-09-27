В Петербурге открылась мемориальная доска народному артисту СССР певцу Борису Штоколову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска выдающемуся российскому басу, народному артисту СССР Борису Штоколову (1930-2005) открылась в пятницу на доме № 2 на Гаврской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По этому адресу солист Кировского-Мариинского театра проживал с 2001 по 2005 год.

"Борис Штоколов - настоящий великий голос. Не было в Советском Союзе человека, который не знал бы о Борисе Тимофеевиче. Весь музыкальный мир его знал и отдавал должное его выдающемуся дару. Его творчество составило яркую страницу в летописи Кировского-Мариинского театра. И очень здорово, что память об этом большом артисте и человеке отныне будет увековечена мемориальной доской", - сказал корреспонденту ТАСС младщий коллега певца по труппе театра народный артист России Василий Герелло.

Мемориальную доску создали по инициативе Мариинского театра. Плиту из красного гранита украшает барельефный портрет певца. Автор мемориальной доски - скульптор Павел Игнатьев.

Сибиряк Борис Штоколов прошел большой путь от курсанта летной школы ВВС до ведущего баса ленинградской оперной сцены. Певческий талант курсанта Штоколова заметил на концерте художественной самодеятельности маршал Георгий Жуков, по настоянию которого юноша поступил на вокальный факультет Уральской консерватории. Став профессиональным певцом, он исполнил на Кировской сцене ведущие басовые роли отечественного репертуара, в том числе Бориса Годунова, Руслана (из "Руслана и Людмилы" М. Глинки), Ивана Сусанина. У него был обширный концертный репертуар. Певец представлял русское оперное искусство на многих сценах мира. Имя Бориса Штоколова носит вокальный конкурс, организованный в Петербурге Российским государственным педагогическим университетом имени Александра Герцена.