На Ямале из аварийного планируют расселить 70 тыс. человек до 2024 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Расширение программы расселения аварийного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе позволит улучшить жилищные условия 70 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем планировалось изначально. Обновленный список подлежащего расселению жилья будет подготовлен до 1 ноября, сообщил в пятницу журналистам директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Две адресные программы автономного округа предполагали расселение 569 тысяч квадратных метров аварийного жилья до конца 2024 года. Планировалось, что переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей. Однако по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, площадь расселенного жилфонда будет увеличена до 1 млн кв. метров.

"Это порядка 70 тыс. человек. <…> До 1 ноября департамент строительства совместно с муниципальными образованиями должен представить на рассмотрение губернатора откорректированную региональную программу", - сказал Теряев.

По данным на 1 сентября, на территории округа зарегистрировано 729 тыс. кв. метров аварийного жилья, отметил он. "Остаток аварийного жилого фонда подлежит признанию в установленном порядке и соответственно расселению в рамках нового программного мероприятия", - пояснил директор департамента.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа целиком входит в Арктическую зону РФ, население региона составляет около 540 тыс. человек. Обветшание жилого фонда для округа - одна из ключевых проблем, поскольку значительная его часть приходится на деревянное жилье, построенное во время освоения Ямала в советские годы.

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда относится к ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда". В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.