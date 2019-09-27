В Северной Осетии могут отреставрировать церковь Х-ХI веков к празднованию крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Зругская церковь Х-ХI веков в горах Северной Осетии может быть отреставрирована в рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Об этом говорится на сайте госзакупок.

"В первой половине 2007 года техническое состояние памятника обследовала комиссия, в состав которой вошел инженер-реставратор высшей категории И. Г. Стрельбицкий (Москва). Было зафиксировано катастрофическое состояние объекта. Разрушение храма, продолжавшееся на протяжении столетий, приняло неотвратимый характер", - говорится в материалах на сайте.

Памятник архитектуры - здание Зругской церкви Х-ХI веков - расположен в Алагирском районе, в Зругском урочище около селения Хозита на высоте 2122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье.

Значительная часть холма, на котором в средневековье был возведен храм, осыпалась в сторону реки Зругдон. Постепенно со склоном обрушились все своды и половина стен памятника. Уцелела алтарная часть.

Зругский храм интересен прежде всего сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов резной алтарной преграды. Нигде более на Северном Кавказе остатков преграды не сохранилось, росписи этого времени также единичны: имеются только в одном храме (Нузал) в Осетии и в двух в Карачаево-Черкесии. На стенах изображены сюжетные сцены: "Встреча Марии с Елизаветой", "Распятие", "Жены-мироносицы у гроба Господня", "Чудо Святого Евстафия".

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.