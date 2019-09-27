Суд обязал Минздрав Ростовской области обеспечить ребенка-инвалида лекарством

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Районный суд в Ростове-на-Дону возложил обязанность на Министерство здравоохранения Ростовской области обеспечить девятилетнюю девочку-инвалида жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону своим решением от 5 июля 2019 года удовлетворил требования прокурора Белокалитвинской городской прокуратуры Ростовской области. На Министерство здравоохранения Ростовской области возложена обязанность обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством", - сообщили в пресс-службе.

Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру из-за того, что девочке не выдавались необходимые лекарства, несмотря на рекомендации и назначение врача. Была проведена проверка, после которой в суд было предъявлено исковое заявление, говорится в сообщении. Решение суда вступило в свою законную силу.