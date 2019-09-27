СМИ: Джонсон согласился отчитаться по делу о выделении бюджетных средств своей подруге

ТАСС, 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился отчитаться перед надзорным комитетом Ассамблеи Большого Лондона по поводу его отношений, в частности, финансовых, с американской предпринимательницей Дженифер Акури. Об этом в пятницу сообщило издание Belfast Telegraph.

"Я буду сотрудничать со своими старыми друзьями по ассамблее. Но по этому конкретному вопросу я думаю, что они лают не на то дерево", - сказал он.

Власти Лондона потребовали от британского премьера объяснений после прозвучавших в его адрес обвинений в том, что, занимая пост мэра британской столицы в 2008-2016 годах, он допустил нецелевое расходование бюджетных средств. Газета The Sunday Times ранее сообщила о том, что подруга Джонсона получила около £126 тыс. ($155 тыс.) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса в то время. Как информировало издание, компании Акури, специализировавшиеся на сфере высоких технологий, получили в 2013-2014 годах ряд грантов от британского государства и организации, которую Джонсон курировал в качестве мэра Лондона. Деньги выделялись для поддержки иностранных бизнесменов, начинающих или ведущих деятельность в Соединенном Королевстве.

Сам Джонсон заявил в понедельник, что на посту мэра всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики". Скандал, касающийся прошлого главы британского кабмина, разгорается в то время, когда он потерпел очередное политическое поражение. Во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьера приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку лишить их возможности влиять на ход Brexit.