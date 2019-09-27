Беглов назвал приоритетным решение дисбаланса между жилой застройкой и соцобъектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу на совещании с членами правительства города назвал приоритеты для развития города, в их числе решение вопроса дисбаланса между жилой застройкой и социальными объектами, дорожное строительство и капитальный ремонт домов.

"Есть вызовы, которые необходимо решить. Это, прежде всего, вопрос дисбаланса между жилой застройкой и социальными объектами, дорожное строительство, капитальный ремонт домов - центральная часть нашего города, привлечение инвестиций", - сказал Беглов. Он призвал членов сформированного 25 сентября правительства города выполнять функции "на пятерку" и работать, сохраняя высокий темп.

Он также проинформировал, что приоритетными темами обсуждения на заседании городского правительства 14 октября станут подготовка к зиме и формирование бюджета города на 2020 и последующие два года.