Административный центр Хайнаня город Хайкоу открывает пешеходную экозону длиной 6,6 км

ХАЙКОУ /Китай/, 27 сентября. /ТАСС/. Административный центр южнокитайского острова Хайнань города Хайкоу 30 сентября открывает экологичную пешеходную зону протяженностью 6,6 км. Об этом сообщила Телевизионная и радиовещательная группа Хайнаня (HBG).

По ее данным, маршрут проходит по территории двух районов в северо-западной части города, где расположен престижный жилой комплекс "Хэнда мэйлиша" с видом на Цюнчжоуский пролив. Зона включает район моста Столетия на реке Хайдяньхэ и объединяет сразу несколько парков.

"Это важный проект, необходимый для повышения народного благосостояния", - отметил представитель местных властей. По его словам, совершать прогулки по территории зоны можно будет не только пешком, но и на велосипеде.

Как уточнил чиновник, в ходе проектирования этого маршрута учитывался опыт таких международных мегаполисов, как Шанхай, Ухань (Центральный Китай) и Сингапур.

Экозона оборудована площадками для занятия фитнесом, а также специальными пунктами по предоставлению услуг отдыхающим горожанам и туристам.

"Подобная зона позволит сделать особый акцент на культурной и исторической специфике Хайкоу, что выгодно скажется на качестве планировки города", - подчеркнул представитель властей.