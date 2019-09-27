С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных преступлений в России в этом году выросло почти на 2%, превысив 1,3 млн. Такие данные в пятницу привели в пресс-службе Генпрокуратуры.

"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Из общего числа поставленных на учет преступлений 926 совершены за пределами РФ.

Число зарегистрированных преступлений выросло на территориях Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Северо-Западного, Центрального, Сибирского федеральных округов. Сокращение наблюдается только в Дальневосточном федеральном округе. "Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, снижение - в 36", - добавили в Генпрокуратуре.

В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составляет 24,5%. Количество тяжких преступлений увеличилось на 16,7%, количество особо тяжких сократилось на 3,1%. По данным Генпрокуратуры, более трети всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. В Генпрокуратуре фиксируют снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также сокращение числа лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Вместе с тем существенно увеличилось число зарегистрированных преступлений в сфере информационных технологий. "За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили свыше 180 тыс. преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Это почти на 67% больше по сравнению с таким же периодом минувшего года", - уточнили в ведомстве.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что более половины преступлений совершено лицами, уже ранее совершавшими преступления. Почти каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено свыше 24 тыс. преступных деяний, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Работа по выявлению фактов взяточничества

Правоохранительные органы усилили работу по выявлению фактов взяточничества, о чем свидетельствуют данные статистики. Об этом в пятницу сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В 2019 году на 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. При этом существенно увеличилось количество выявленных преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4%) и посредничеством во взяточничестве (на 46,4%).

"Учитывая высокую латентность такого рода коррупционных преступлений, подобные скачки в статистических показателях позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве", - отметили в надзорном ведомстве.

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