В Воронеже следователи добились возврата в бюджет более 35 млн рублей неуплаченных налогов

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель коммерческой структуры в Воронежской области вернул в бюджет более 35 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС) и пени после того, как следователи возбудили в отношение него уголовное дело, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК по России.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям руководитель коммерческой организации в Воронежской области в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации с учетом пени на сумму свыше 35 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СК, уголовное дело по материалам УФСБ и ГУМВД по Воронежской области было возбуждено в отношении руководителя коммерческой организации по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2015 году руководитель организации, которая строит автомобильные дороги и автомагистрали, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с одной из компаний Воронежа. Он внес ложные сведения в налоговые декларации за четыре квартала 2015 года, в итоге не заплатил налог на добавленную стоимость на сумму более 25 млн рублей. "Подозреваемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела, суммы недоимки и соответствующих пеней им полностью уплачены", - говорится в сообщении СК РФ.