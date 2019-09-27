В Керчи перезахоронили найденные поисковиками останки красноармейцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Останки 161 красноармейца, найденные поисковыми отрядами, перезахоронили на воинском кладбище в городе-герое Керчи, сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

"Спустя 75 лет после ожесточенных боев сегодня мы, как подобает, проводили в последний путь 161 воина Великой Отечественной войны. К сожалению, только двоим из них удалось "вернуть" имена, установить личности. Мы гордимся их подвигом, низко склоняем головы, свято чтим память о них, скорбим", - написал Бороздин.

Он отметил, что останки были найдены поисковиками в рамках всероссийской вахты памяти "Крымфронт - Аджимушкай - Эльтиген-2019", которая прошла в Керчи с 17 до 27 сентября. В ней приняло участие более 300 добровольцев из разных территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Работы велись в Крепости "Керчь", на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен.