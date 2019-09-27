Власти Забайкалья обеспечили водоснабжением пострадавшие от природных пожаров села

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края обеспечили водоснабжением села Шара и Тасырхой, пострадавшие от апрельских природных пожаров, пробурив новые скважины и установив очистное оборудование, сообщил ТАСС в пятницу глава администрации Александрово-Заводского района Забайкальского края Сергей Безъязыков.

"Работы по бурению скважин и установке оборудования в обоих поселениях закончены. Селяне будут обеспечены водой круглый год", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в селе Шара уже установлена система водоочистки, на территории всего поселка работают колонки, при этом система очистки воды в Тасырхое будет установлена только в том случае, если экспертиза покажет содержание в воде вредных примесей.

По информации пресс-службы Забайкальского края, на организацию водоснабжения в двух селах, а также организацию модульной библиотеки в Шаре из федерального бюджета выделено 34,3 млн рублей. В библиотеку закупили шкафы, книжные полки, компьютерный стол, компьютер и телевизор, а также провели интернет.

19-20 апреля из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 17 населенных пунктов: огонь уничтожил 99 жилых домов, 35 надворных построек и 12 животноводческих стоянок. Пострадали 36 человек. Села Шара и Тасырхой вошли в число наиболее сильно пострадавших.