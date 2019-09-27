Туристы из более чем 70 стран посетили Чечню за первое полугодие 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. туристов из более чем 70 стран посетили Чечню за первое полугодие 2019 года, сообщил в пятницу глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"С каждым годом республика привлекает все больше гостей со всей страны и из-за рубежа. Только за первое полугодие текущего года Чечню посетили свыше 100 тыс. человек из более чем 70 стран. Согласно статистике, количество иностранных туристов, посетивших республику, выросло на 60%", - написал Кадыров.

По его словам, гостей в республику привлекают горы, уникальные достопримечательности, памятники историко-культурного наследия и комфортные условия. "Особенно востребованы поездки в спортивно-туристский комплекс "Кезеной-Ам", Аргунское ущелье, Беной, Галанчожский район. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутых результатах. В условиях высокогорья продолжается строительство Всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи", отличные результаты имеются в Шаройском и Ножай-Юртовском районах", - уточнил глава Чечни.

По данным министерства туризма республики, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов. В 2016 году побывали более 80 тыс. туристов, в 2015 году - около 60 тыс., в 2014 году - 34 тыс.