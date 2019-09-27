Бастрыкин: экономические преступления совершают под видом законных хозяйственных операций

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 69 тыс. преступлений экономической направленности выявлено в первом полугодии 2019 года в России, они часто совершаются под видом законных хозяйственных операций. Об этом в пятницу сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной студенческой научно-практической конференции "Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений", которая проходит во Всероссийском государственном университете юстиции.

"В первом полугодии правоохранительными органами выявлено более 69 тыс. преступлений экономической направленности. Такие преступления зачастую совершаются под видом или в процессе законных хозяйственных операций. При этом их негативные последствия влияют на социально-экономическую обстановку в стране", - сказал он.

Бастрыкин считает, что в современном обществе должна быть обеспечена эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления, но необходимо пресекать злоупотребления, которые совершают недобросовестные субъекты коммерческой деятельности, "если своими действиями они наносят ущерб государству либо иным лицам". "С учетом этого и строится работа Следственного комитета. В ведомстве созданы каналы связи для приема сообщений о давлении на бизнес. Ведется личный прием предпринимателей, которые могут обратиться по вопросам расследования уголовных дел следователями СК России", - добавил глава СК.

Он отметил, что и по уголовным делам в целом, и по делам об экономических преступлениях гораздо реже стала избираться мера пресечения в виде заключения под стражу. Это свидетельствует о проводимом курсе на гуманизацию уголовно-правовой политики. Бастрыкин сообщил, что СК сформулировал ряд предложений по совершенствованию противодействия экономической преступности, но каждая новелла нуждается в глубоком экономическом анализе, что позволит выработать эффективный регулятивный механизм между бизнесом и государством.