Глава Минприроды считает эффективной практику обмена отходов на билеты в кино

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал акцию "Искусство ради экологии", в рамках которой жители Москвы могли обменять отходы на билеты в театр, кино и музеи. По мнению министра, это эффективный инструмент вовлечения в процесс перехода на раздельный сбор мусора.

"Москва готовится перейти на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. Большая роль в этом отводится населению, его вовлечению в этот процесс. Например, акция по обмену собранной населением макулатуры, алюминия и пластика на билеты в кино, театры, выставки и концерты. Со своей стороны, считаем эту практику эффективным инструментом вовлечения в процесс наших граждан", - сказал Кобылкин на встрече министров по вопросам окружающей среды государств - членов ШОС.

Он добавил, что ко вводу также готовится "Электронная модель схемы обращения с отходами". "Во всем мире "умные" города - неотъемлемая часть идеологии устойчивого развития общества и достижения целей, принятых Генассамблеей ООН. Рад, что столица нашей страны является лидером этого направления. Это подтверждает, что Россия принимает самое активное участие в глобальных процессах преобразования экологической мировой политики", - добавил он.

Акция "Искусство ради экологии" проходила в Москве с 31 августа по 24 сентября. Всего было организовано десять пунктов приема вторичного сырья. Для того, чтобы получить один билет, нужно было сдать не менее 1 кг алюминия или не менее 2 кг макулатуры, стекла или пластика. В этом году участники акции могли выбрать билеты на более чем 100 событий в Москве.