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Брянский Роспотребнадзор проверяет кафе, где 16 человек отравились шаурмой

Девять пострадавших попали в больницу

ТАСС, 27 сентября. Управление Роспотребнадзора по Брянской области проводит лабораторные исследования проб, взятых в придорожном кафе в поселке Глинищево Брянского района, где 16 человек заразились острой кишечной инфекцией. Девять пострадавших госпитализированы, семь - на амбулаторном лечении, сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя регионального ведомства по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Сергей Попов.

"16 человек, которые употребляли шаурму в поселке Глинищево, они все пострадавшие. Госпитализированы девять человек. Мы проводим лабораторные исследования для того, чтобы определить, что стало причиной инфекции", - сказал он.

Все заболевшие - взрослые, уточнил замруководителя управления Роспотребнадзора по региону. Состояние пострадавших, доставленных в медицинское учреждение, оценивается как средней тяжести, находящихся на амбулаторном лечении - легкой степени тяжести.

Попов отметил, что в суд направлены административные материалы с требованием приостановить деятельность учреждение общепита. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов: нет горячего водоснабжения, помещение грязное. Кроме того, отсутствует документация, подтверждающая безопасность продуктов питания и их происхождение, нет информации о медосмотре персонала.

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