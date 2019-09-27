Аэропорт Петербурга завершил подготовку оборудования для приема электронных виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково завершил тестирование и подготовку оборудования для приема иностранных граждан по электронным визам, которые вводятся с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Международный аэропорт Пулково с 1 октября 2019 года будет принимать туристов из 53 стран по электронным визам. В аэропорту Санкт-Петербурга проведены все необходимые технические и организационные мероприятия. Оборудование воздушного пункта пропуска прошло соответствующее тестирование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт полностью готов к обслуживанию пассажиров с электронными визами.

Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября в регионах для иностранных туристов вводится электронная виза на 8 дней. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления.