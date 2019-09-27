Малахов сожалеет, что граждане Киргизии неправильно поняли его слова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова в отношении водителя-мигранта Исламбека Акбарова во время телеэфира о гибели россиянина Владимира Маругова были неверно истолкованы гражданами Киргизии.

"Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 тыс. откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", - написал он в авторской колонке на сайте журнала Starhit. - Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова".

Малахов добавил, что в его программе "дружно трудятся представители более десяти национальностей". "Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны, - отметил он. - Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам".

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП, в котором погиб Маругов. Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями журналиста. В четверг в МИД республики был вызван советник-посланник посольства РФ в Бишкеке. Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на "некорректные высказывания относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова".