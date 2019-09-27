Суд оштрафовал журналиста Малосолова за оскорбительный твит в адрес экс-игрока "Спартака"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Перовский суд Москвы назначил административный штраф в размере 20 тыс. руб. бывшему главе пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), журналисту Андрею Малосолову, оскорбившему бывшего игрока футбольного клуба "Спартак" Луиса Адриано. Как сообщает корреспондент ТАСС, суд признал Малосолова виновным в унижении достоинства по расовому признаку.

"Признать Малосолова виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и назначить ему административный штраф в размере 20 тыс. руб.", - огласила решение судья Татьяна Журавлева. Защита заявила, что обжалует это решение.

Причиной для возбуждения административного дела стала запись в Twitter после матча "Спартак" - ЦСКА, в котором армейцы уступили со счетом 1:3. Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игравшего на тот момент за красно-белых форварда Луиса Адриано обезьяной. Твит позже был удален.

В отношении Малосолова был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до 100 часов или до 15 суток ареста.

Малосолов с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков - первое общероссийское объединение болельщиков, которое позже было исключено из состава РФС за нарушение этики. После этого Малосолов возглавлял службу новостей спорта телеканала "Царьград".

Позиции сторон

В ходе заседания защита Малосолова заявила в суде ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. По словам адвоката Ивана Миронова, дело следует прекратить, так как в нем нет потерпевшего. "Позиции самого Адриано у нас нет, как и его опроса в ходе прокурорской проверки", - сказал защитник. Адвокаты также приобщили к делу экспертизу, в которой говорится, что в твите Малосолова "отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам". Также экспертиза не установила признаков расизма в словах Малосолова.

Малосолов вину не признал и просил прекратить производство по делу. Он заверил, что в его записи содержалась исключительно поведенческая оценка участников матча, анализировались действия игрока и арбитра, это не было оценкой личности данного футболиста. Малосолов также подчеркнул, что не разделяет расистские взгляды и приобщил рисунок обезьяны, ставшей одним из символов Олимпиады в Бразилии в 2016 году.

Вместе с тем, представитель прокуратуры опровергла доводы защиты, представив независимое мнение экспертов, по результатам исследования которых установлено, что в твите Малосолова содержатся признаки унижения достоинства футболиста по расовому признаку, а именно сравнение с животным. По ее словам, вина журналиста полностью доказана.