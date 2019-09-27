Россельхознадзор предотвратил на Кубани ввоз в РФ более 60 т гранатов с плодовыми мухами

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Судно из Египта с зараженными гранатами не пустили в порт Новороссийск в Краснодарском крае. Об этом в пятницу сообщается на сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"В морском порту Новороссийск специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре партий гранатов, поступивших из Египта, обнаружен карантинный объект - средиземноморская плодовая муха - Ceratitis capitata. Карантинный вредитель был обнаружен в трех партиях общим весом более 60 тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, весь зараженный груз запретили к ввозу. Грузополучатель получил уведомление об обнаружении карантинного объекта.

Средиземноморская плодовая муха является опасным вредителей плодовых культур. В России насекомое отсутствует, но является объектом карантина, так как личинки легко развозятся с плодами и повреждают их у более 200 видов растений. По данным Россельхознадзора, при наличии соответствующих условий этот вредитель может акклиматизироваться на Юге России.