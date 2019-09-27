В Петербурге предлагают компенсировать детям ветеранов ВОВ посещение захоронений родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты петербургского парламента предложили компенсировать за счет городского бюджета детям погибших и умерших вследствие полученного ранения участников Великой Отечественной войны проезд к местам гибели или захоронения родителей. Соответствующие поправки в Социальный кодекс Петербурга одобрил комитет по законодательству городского законодательного собрания и рекомендовал инициативу к принятию в первом чтении, сообщила пресс-служба городского парламента.

"Документом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки детям погибших и умерших вследствие полученного ранения участников Великой Отечественной войны в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту гибели или захоронения родителей, а также расходов по бронированию и найму жилого помещения во время посещения места гибели или захоронения родителей", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено, что компенсация должна выплачиваться один раз в год из средств бюджета города в размере стоимости проезда до места захоронения и обратно на сумму не более 25 тыс. рублей, а также стоимости проживания на сумму не более 5 тыс. рублей. Компенсации на проезд и проживание могут быть также предоставлены сопровождающим лица.